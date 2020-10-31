В Исландии сыграно 18 туров из 22-х Источник: Футбольная ассоциация Исландии

Чемпионат Исландии по футболу и Кубок страны досрочно завершены из-за новой волны пандемии коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Исландии.

Накануне в островном государстве ужесточили карантин и отменили матчи, которые должны были состояться на выходных.

В Исландии сыграно 18 туров из 22-х, турнирный сезон уже дважды прерывался. Итоговое распределение мест в национальном чемпионате будет проходить исходя из турнирной таблицы на данный момент.

Лидером чемпионата Исландии является "Валюр", который набрал 44 очка. На втором месте - "Хабнарфьордюр" (36 очков), а замыкает тройку лидеров "Брейдаблик" (31 очко). Последнее место занимает "Фьолнир" (6 очков).

Исландия стала первой европейской страной, где чемпионат по футболу завершился досрочно осенью.

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