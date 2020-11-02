За минувшие сутки, 1 ноября, на Донбассе сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Украинские военнослужащие не пострадали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Так, факт нарушения режима прекращения огня зафиксировано в вечернее время в районе населенного пункта Водяное, где враг применил стрелковое оружие.

Неподалеку Водяного задокументировано пролет БПЛА противника типа Квадрокоптер с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил вражеский беспилотник было подавлено.

С начала текущих суток, 2 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Ранее Кравчук заявил о том, что Россия хочет остановить процесс достижения мира.