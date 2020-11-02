На Донбассе новые нарушения перемирия [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 1 ноября, на Донбассе сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Украинские военнослужащие не пострадали.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Так, факт нарушения режима прекращения огня зафиксировано в вечернее время в районе населенного пункта Водяное, где враг применил стрелковое оружие.
Неподалеку Водяного задокументировано пролет БПЛА противника типа Квадрокоптер с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил вражеский беспилотник было подавлено.
С начала текущих суток, 2 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Ранее Кравчук заявил о том, что Россия хочет остановить процесс достижения мира.
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