Умер ректор харьковского университета [ Редактировать ]
Источник: ХНАДУ
В воскресенье, 1 ноября, умер ректор Харьковского национального автомобильно-дорожного университета Анатолий Туренко. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
Анатолию Туренко было 80 лет. Ректором Харьковского автомобильно-дорожного института он был избран в 1992 был избран.
Анатолий Туренко - доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии Украины. Заслуженный деятель науки и техники Украины, почетный гражданин города Харьков.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет (ХНАДУ) был открыт в 1930 году.
Ранее сообщалось, что от коронавируса умер известный украинский бизнесмен.
по теме
Обучение в большинстве школьных классов будет дистанционным
Нагадаю, рвонуло на газорозподільній станції напередодні вдень. Там проводили планові ремонтні роботи. Двоє чоловіків загинули на місці, решту, вісьмох, визволяли з-під уламків рятувальники
Мужчина, который пострадал от взрыва на газораспределительной станции под Харьковом умер
На дистанционное образование перейдут семь школ