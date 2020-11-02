В воскресенье, 1 ноября, умер ректор Харьковского национального автомобильно-дорожного университета Анатолий Туренко. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.



Анатолию Туренко было 80 лет. Ректором Харьковского автомобильно-дорожного института он был избран в 1992 был избран.

Анатолий Туренко - доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии Украины. Заслуженный деятель науки и техники Украины, почетный гражданин города Харьков.

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет (ХНАДУ) был открыт в 1930 году.

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