В понедельник, 21 сентября, на 75-м году жизни скончался ректор Днепровского Национального университета имени Олеся Гончара Николай Поляков. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

"Ректорат Днепровского национального университета имени Олеся Гончара с глубоким прискорбием извещает, что ушел из жизни ректор университета, член-корреспондент НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины Николай Викторович Поляков.

22 года Николай Викторович возглавлял наш университет, в котором прошел все этапы становления как выдающегося ученого. Выражаем искренние соболезнования семье Николая Викторовича", - написали коллеги Полякова.

Причины смерти ученого не сообщаются.

Николай Поляков родился в 1946 году. В 1971 году он окончил механико-математический факультет Днепропетровского государственного университета. С 1989 по 1996 год работал деканом этого факультета, а в 1996-1998 годах занимал должность проректора по учебной работе.

Доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, действительный член Академии наук высшей школы Украины Поляков был одним из ведущих ученых нашей страны в области исследований жидкостей и газов.

Николай Поляков - почетный гражданин города Днепр, полный кавалер ордена "За заслуги".

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