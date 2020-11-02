Закрытие метро: названо условие [ Редактировать ]
В понедельник, 2 ноября, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, в каком случае закроют метро в Киеве. Об этом он сказал в интервью изданию "Сегодня".
Так, в случае попадания столицы в "красную" зону коронавирусного карантина, метро придется закрыть.
Он напомнил, что "красный" уровень эпидемической опасности предусматривает два пункта, которые касаются общественного транспорта.
Первый - ограничение работы общественного транспорта. Второй - запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт.
Поэтому, по его словам, маршруты из Киева также могут быть закрыты.
Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается.
Ранее сообщалось, что в Киеве запустили строительную установку метро на Виноградарь.
по теме
Побачити корову, жирафу та слона без шкіри, а ще порівняти серце бика з людським - німецький анатом показав українцям, як виглядають справжні забальзамовані тіла людей
Напередодні той на джипі пронісся пішохідною частиною Майдану, зніс автобусну зупинку і протаранив кілька машин
Україна опинилась у центрі справжньої конституційної кризи - чи похвалять нас за це західні партнери та МВФ?
В пятницу, 30 октября, правоохранители задержали водителя, который стал виновником смертельного ДТП в центре Киева
В пятницу, 30 октября, в центре Киева произошло жуткое ДТП