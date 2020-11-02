В понедельник, 2 ноября, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, в каком случае закроют метро в Киеве. Об этом он сказал в интервью изданию "Сегодня".

Так, в случае попадания столицы в "красную" зону коронавирусного карантина, метро придется закрыть.

Он напомнил, что "красный" уровень эпидемической опасности предусматривает два пункта, которые касаются общественного транспорта.

Первый - ограничение работы общественного транспорта. Второй - запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт.

Поэтому, по его словам, маршруты из Киева также могут быть закрыты.

Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается.

Ранее сообщалось, что в Киеве запустили строительную установку метро на Виноградарь.