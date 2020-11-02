Оптимальная продолжительность сна - семь часов. Отдых после этого времени может привести к ожирению, проблемам с сердцем и ранней смерти, сообщает hronika.info.

Ученые в течение шести лет наблюдали за любителями поспать и пришли к выводу, что у тех, кто спал более 9 часов в сутки, ожирение развивалось на 21% чаще, чем у тех, кто спал 7-8 часов.

В то же время ученые заметили, что участники опыта не худели даже после изменений в рационе питания и активных занятий спортом.

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Ученые провели еще одно исследование, в котором приняли участие 72 тысячи женщин. И выяснилось, что добровольцы, которые тратили на сон до 11 часов в сутки, на 38% чаще имели ишемическую болезнь сердца, чем те, сон которых занимает 8 часов.

По словам специалистов, организму достаточно 7-8 часов в сутки, чтобы отдохнуть. Но, если утром, есть проблемы с пробуждением, то причины могут быть не в усталости - к этому может приводить стресс, тревожность или депрессия. В таком случае нужно обратиться за помощью к врачу.

К слову, ишемическая болезнь сердца - это так называемый сердечный приступ. Этой болезни способствует малоподвижный образ жизни, курение, сахарный диабет, ожирение, наследственность, стрессовые ситуации. Вероятность развития болезни значительно повышается при малоподвижном образе жизни.

А вот ожирение обусловлено нарушением обмена веществ. Оно может привести к диабету, раку, инсульту.

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