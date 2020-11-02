Ученые из Таиланда нашли способ избавить носки от неприятного запаха. Об этом сообщает EurekAlert.

Особое покрытие состоит из наночастиц оксида цинка (ZnO-NPs), обладающее антибактериальными свойствами и блокирующее запах стоп.

Предыдущие исследования показали антибактериальный эффект от наночастиц оксида цинка, поэтому наша исследовательская группа решила проверить, как этот метод работает в реальных условиях.

Отмечается, что на разработку покрытия для носков их подтолкнули работы доктора Пуняви Онгсри, который отмечал, что у военных инфекции ног встречаются чаще, чем у всех остальных.

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