Конец неприятному запаху: найден способ дезинфекции носков [ Редактировать ]
Ученые из Таиланда нашли способ избавить носки от неприятного запаха. Об этом сообщает EurekAlert.
Особое покрытие состоит из наночастиц оксида цинка (ZnO-NPs), обладающее антибактериальными свойствами и блокирующее запах стоп.
Предыдущие исследования показали антибактериальный эффект от наночастиц оксида цинка, поэтому наша исследовательская группа решила проверить, как этот метод работает в реальных условиях.
Отмечается, что на разработку покрытия для носков их подтолкнули работы доктора Пуняви Онгсри, который отмечал, что у военных инфекции ног встречаются чаще, чем у всех остальных.
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