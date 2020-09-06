В России женщину оштрафовали за "пропагандирующую" фотографию носков [ Редактировать ]
В российском городе Пенза, на 4 тыс. руб. (1470 грн) оштрафовали жительницу Юлию Коткову, которая разместила в соцсетях фотографии носков, на которых изображена конопля. Об этом со ссылкой на постановление Ленинского райсуда Пензы сообщает "МБХ медиа".
По постановлению Ленинского райсуда Пензы, женщину признали виновной по ч. 1 ст. 6.13 (пропаганда наркотиков в интернете) Кодекса об административных правонарушениях РФ.
фото: Twitter
Стоит отметить, что судья решил, что размещение фотографий в Instagram и "ВКонтакте" является "незаконной рекламой растения, содержащего наркотические средства".
Коткова свою вину признала и заявила, что носки с рисунком конопли она уничтожила.
Напомним, в Марокко задержали мужчину, который перевозил 13 тонн марихуаны.
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