Промежуточные результаты местных выборов в Киеве станут известны во вторник, 3 ноября. На сегодня подали протоколы почти все районные избирательные комиссии.

Об этом на брифинге заявила глава Киевского городского избиркома Валентина Королькова.

"Все данные по цифрам будут объявлены завтра… в 13:00", - отметила Королькова.

По ее словам, сегодня свои протоколы должна подать Святошинская районная комиссия, девять остальных подали их ранее. В некоторых районах часть протоколов уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября.

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