Местные выборы: когда объявят результаты в Киеве [ Редактировать ]
Промежуточные результаты местных выборов в Киеве станут известны во вторник, 3 ноября. На сегодня подали протоколы почти все районные избирательные комиссии.
Об этом на брифинге заявила глава Киевского городского избиркома Валентина Королькова.
"Все данные по цифрам будут объявлены завтра… в 13:00", - отметила Королькова.
По ее словам, сегодня свои протоколы должна подать Святошинская районная комиссия, девять остальных подали их ранее. В некоторых районах часть протоколов уточняется.
Напомним, ранее сообщалось, что результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября.
Также мы писали о том, что выборы не должны привести к вспышке коронавируса.
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