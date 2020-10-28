Почти все участковые избирательные комиссии (УИК) подсчитали голоса на местных выборах в Украине. Этот процесс завершили в 10 регионах.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

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УИК уже передали всю избирательную документацию в территориальные избирательные комиссии.

"99,4 % участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов избирателей. Они составили протоколы и передали всю избирательную документацию до территориальных избирательных комиссий.

Этот процесс полностью завершили в 10 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и Киеве", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в "Опоре" раскрыли детали второго тура местных выборов.