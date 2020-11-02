3 миллиарда лет назад у Марса были кольца Источник: Digital Trends

У Марса есть два спутника – Фобос и Деймос. Хотя на роль спутников они подходят очень слабо, поскольку очень крохотные.

Долгое время после открытия в 1877 году ученые предполагали, что две крошечные луны Марса были астероидами, захваченными гравитацией Красной планеты.

Это убеждение сохранялось до тех пор, пока свидетельства не показали, что оба спутника образовались одновременно с Марсом и что орбита Деймоса загадочным образом наклонена.

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В 2017 году исследователи выдвинули новую идею, которая могла бы объяснить, почему орбита Деймоса наклонена на 2 градуса.

Предыдущие теории предполагали, что спутники Марса образовались из обломков, которые были выброшены, когда с планетой столкнулось огромное космическое тело между 100 и 800 миллионами лет после создания планеты

Новая теория, представленная на 236-м заседании Американского астрономического общества, предполагает, что после первоначального столкновения у Марса несколько миллионов лет были кольца, как у Сатурна. Но со временем вещество на орбите начало формироваться в виде комков, из которых сформировался Деймос.

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Но как объяснить странный наклон орбиты спутника? Ученые выдвинули гипотезу, что на 2-градусный наклон повлиял другой, более массивный спутник Марса, который существовал 3 миллиарда лет назад. По расчетам, объект был в 20 раз массивнее Деймоса и его гравитация могла в итоге повлиять на наклон орбиты.

Как только предок Фобоса дал Деймосу современный наклон орбиты, он "упал" на планету и разрушился, сформировав кольцо, из которого родился Фобос.

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Фобос, которому всего 200 миллионов лет – молодой по астрономическим меркам – сейчас постепенно приближается к поверхности Марса. В ближайшие 30-50 миллионов лет Фобос подойдет к пределу Роша и приливные силы разорвут его на части.

Согласно этой новой теории, разрушенные останки Фобоса затем рассредоточатся на экваториальной орбите планеты, создав новое марсианское кольцо.

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