У Марса обнаружили космические кольца и новые спутники [ Редактировать ]
Источник: Digital Trends
У Марса есть два спутника – Фобос и Деймос. Хотя на роль спутников они подходят очень слабо, поскольку очень крохотные.
Долгое время после открытия в 1877 году ученые предполагали, что две крошечные луны Марса были астероидами, захваченными гравитацией Красной планеты.
Это убеждение сохранялось до тех пор, пока свидетельства не показали, что оба спутника образовались одновременно с Марсом и что орбита Деймоса загадочным образом наклонена.
В 2017 году исследователи выдвинули новую идею, которая могла бы объяснить, почему орбита Деймоса наклонена на 2 градуса.
Предыдущие теории предполагали, что спутники Марса образовались из обломков, которые были выброшены, когда с планетой столкнулось огромное космическое тело между 100 и 800 миллионами лет после создания планеты
Новая теория, представленная на 236-м заседании Американского астрономического общества, предполагает, что после первоначального столкновения у Марса несколько миллионов лет были кольца, как у Сатурна. Но со временем вещество на орбите начало формироваться в виде комков, из которых сформировался Деймос.
Но как объяснить странный наклон орбиты спутника? Ученые выдвинули гипотезу, что на 2-градусный наклон повлиял другой, более массивный спутник Марса, который существовал 3 миллиарда лет назад. По расчетам, объект был в 20 раз массивнее Деймоса и его гравитация могла в итоге повлиять на наклон орбиты.
Как только предок Фобоса дал Деймосу современный наклон орбиты, он "упал" на планету и разрушился, сформировав кольцо, из которого родился Фобос.
Фобос, которому всего 200 миллионов лет – молодой по астрономическим меркам – сейчас постепенно приближается к поверхности Марса. В ближайшие 30-50 миллионов лет Фобос подойдет к пределу Роша и приливные силы разорвут его на части.
Согласно этой новой теории, разрушенные останки Фобоса затем рассредоточатся на экваториальной орбите планеты, создав новое марсианское кольцо.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как древние кратеры на Марсе раскрыли жуткое прошлое планеты.
по теме
Древний Марс был намного теплее и влажнее, чем сегодняшний холодный и засушливый мир, который мы видим сегодня
Фото было сделано во время пролета над регионом Земля Ноя
Необычный углеводород обнаружили на Титане
Науковці НАСА виявили сліди води на сонячному боці Місяця, що повернений до Землі. Це відкриття, за словами вчених, означає, що вода може поширюватися по всій поверхні супутника
Электрокар Tesla Roadster лишился колесных покрышек, кожаных сидений, а краска кузова полностью облезла