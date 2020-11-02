Чому у Смілі на Черкащині зірвали початок опалювального сезону [ Редактировать ]
У Смілі на Черкащині знову комунальний скандал. Попри старт опалювального сезону по всій країні, батареї жителів 70-тисячного міста і досі холодні. Усе через великі борги. Коли обіцяють тепло?
Оголошеннями про розподіл тепла, нові тарифи на теплопостачання, ба навіть попередження про гідравлічні випробування майорять усі смілянські під'їзди. Але батареї в містян і досі холодні.
Пані Валентина нас до квартири не пускає - вже другий тиждень у Смілі діють правила "червоної зони", але через вікно жінка скаржиться: в кімнатах температура ледве піднімається до 12-15 градусів.
Валентина Чубова, жителька Сміли:
До нас діти не приїжджають, бо холодно. До нас не везуть наші діти внуків, не везуть з Черкас - бо у них вже затопили і все добре.
Без тепла в Смілі не тільки квартири, а й школи, садочки, медустанови. Найкритичніша ситуація у міській лікарні - через епідемію коронавірусу та сезонні ГРВІ тут багато пацієнтів. Люди через вікна благають про допомогу.
Це така мука - із запаленням легенів лежимо мокрі. Не можна вийти ні в коридор, ні переодягтися, підсушитися - нічого не можна. Дуже погано. Це знущання з живих людей.
Директор хапається за голову - "ковідне відділення" лікарні переповнене, а температура в палатах 16-17 градусів.
Микола Стогній, в. о. директора КП "Смілянська міська лікарня":
Додатково обігріваємо ковдрами поки на даний час, ну і вирішуємо питання про включення опалення, що нам обіцяють на цьому тижні. В усякому разі, до кінця тижня.
Хоча ще місяць тому смілянська влада звітувала про повну готовність до опалювального сезону. Щоправда, з боргами перед газовиками майже на 100 мільйонів гривень.
Проти, утримались - рішення прийнято одноголосно.
Так сьогодні смілянський виконком голосував за перерозподіл бюджету, аби хоча б частково перекрити заборгованість. Заступник міського голови запевняє, з НАК "Нафтогаз" проблема розв'язана, і смілянські тепловики вже отримали номінації на паливо. Але питання з облгазом досі відкрите. Йому комунальники завинили 50 мільйонів гривень, а угоди про реструктуризацію цього боргу мерія так і не підписала.
Павло Іщенко, заступник міського голови Сміли:
Одноосібної думки не було, сесія не збиралася майже півроку, якщо не більше. Депутати ніякої участі в цьому не приймали, а необхідно було, щоб вони приймали рішення про сплату боргу.
Без хоча б часткового погашення заборгованості "Черкасигаз" навідріз відмовляється відновлювати постачання газу до смілянських котелень. Принаймні так у коментарі телефоном заявив голова правління підприємства.
Сергій Буян, голова правління ПАТ "Черкасигаз":
Цей борг створила "Смілакомунтеплоенерго", яка примудрилась протягом двох років декілька місяців споживати газ безоплатно і при цьому ще й наростити поточну заборгованість. Ви ж розумієте, що кошти зібрані за послуги теплопостачання, - вони є, і вони кудись ділися.
Завтра смілянські посадовці планують їхати на переговори до газовиків. Саме від їхніх результатів і залежить, як швидко батареї містян потепліють.
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