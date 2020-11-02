У Смілі на Черкащині знову комунальний скандал. Попри старт опалювального сезону по всій країні, батареї жителів 70-тисячного міста і досі холодні. Усе через великі борги. Коли обіцяють тепло?

Оголошеннями про розподіл тепла, нові тарифи на теплопостачання, ба навіть попередження про гідравлічні випробування майорять усі смілянські під'їзди. Але батареї в містян і досі холодні.

Пані Валентина нас до квартири не пускає - вже другий тиждень у Смілі діють правила "червоної зони", але через вікно жінка скаржиться: в кімнатах температура ледве піднімається до 12-15 градусів.

Валентина Чубова, жителька Сміли:

До нас діти не приїжджають, бо холодно. До нас не везуть наші діти внуків, не везуть з Черкас - бо у них вже затопили і все добре.

Без тепла в Смілі не тільки квартири, а й школи, садочки, медустанови. Найкритичніша ситуація у міській лікарні - через епідемію коронавірусу та сезонні ГРВІ тут багато пацієнтів. Люди через вікна благають про допомогу.

Це така мука - із запаленням легенів лежимо мокрі. Не можна вийти ні в коридор, ні переодягтися, підсушитися - нічого не можна. Дуже погано. Це знущання з живих людей.

Директор хапається за голову - "ковідне відділення" лікарні переповнене, а температура в палатах 16-17 градусів.

Микола Стогній, в. о. директора КП "Смілянська міська лікарня":

Додатково обігріваємо ковдрами поки на даний час, ну і вирішуємо питання про включення опалення, що нам обіцяють на цьому тижні. В усякому разі, до кінця тижня.

Хоча ще місяць тому смілянська влада звітувала про повну готовність до опалювального сезону. Щоправда, з боргами перед газовиками майже на 100 мільйонів гривень.

Проти, утримались - рішення прийнято одноголосно.

Так сьогодні смілянський виконком голосував за перерозподіл бюджету, аби хоча б частково перекрити заборгованість. Заступник міського голови запевняє, з НАК "Нафтогаз" проблема розв'язана, і смілянські тепловики вже отримали номінації на паливо. Але питання з облгазом досі відкрите. Йому комунальники завинили 50 мільйонів гривень, а угоди про реструктуризацію цього боргу мерія так і не підписала.

Павло Іщенко, заступник міського голови Сміли:

Одноосібної думки не було, сесія не збиралася майже півроку, якщо не більше. Депутати ніякої участі в цьому не приймали, а необхідно було, щоб вони приймали рішення про сплату боргу.

Без хоча б часткового погашення заборгованості "Черкасигаз" навідріз відмовляється відновлювати постачання газу до смілянських котелень. Принаймні так у коментарі телефоном заявив голова правління підприємства.

Сергій Буян, голова правління ПАТ "Черкасигаз":

Цей борг створила "Смілакомунтеплоенерго", яка примудрилась протягом двох років декілька місяців споживати газ безоплатно і при цьому ще й наростити поточну заборгованість. Ви ж розумієте, що кошти зібрані за послуги теплопостачання, - вони є, і вони кудись ділися.

Завтра смілянські посадовці планують їхати на переговори до газовиків. Саме від їхніх результатів і залежить, як швидко батареї містян потепліють.