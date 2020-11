В понедельник, 2 ноября, в Вене (Австрия) прогремела стрельба. По неподтвержденной информации, погибли по меньшей мере семь человек. Сейчас в Вене продолжается полицейская спецоперация по задержанию нападавших. Об этом сообщает телеканал Disclose.

Также телеканал сообщает о многих раненых. Среди погибших один из нападавших. Одного из нападавших задержали, но многие террористы до сих пор на свободе.

Ранение нескольких человек подтвердили в полиции Вены. Правоохранители также призвали горожан не распространять фото и видео с места события и держаться оттуда как можно дальше.

Кроме того, есть информация о еще одной стрельбе. На этот раз стреляли вблизи отеля Hilton. Также говорят, что террористы взяли заложников еще в одном месте Вены, но где именно - неизвестно.

HAPPENING NOW - Terror attack in #Austria. Tens of emergency units have arrived in the city center of #Vienna. At least 7 dead, many more injured. One terrorist dead, one detained, multiple still at large.pic.twitter.com/1S5BWpplb3