В Вене произошла стрельба у синагоги [ Редактировать ]
В понедельник вечером, 2 ноября, в центре Вены у синагоги произошла стрельба. В результате инцидента получил ранения полицейский. Об этом сообщает Kronen Zeitung.
По данным издания, случилась перестрелка. Преступнику удалось скрыться. В настоящее время ведутся его поиски.
На месте работает группа правоохранителей. Израильская религиозная община в Австрии призывает еврейских граждан оставаться дома.
Так же сообщается, что нападавший в центре Вены подорвал себя и у него могут быть сообщники, которые, предположительно, в бегах.
Местная еврейская организация призвала членов своей диаспоры не покидать дома.
#Wien #Vienna #Austria #Schisserei pic.twitter.com/K22OXLnQh2— Georgia_HGrabar (@GHG19hr) November 2, 2020
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