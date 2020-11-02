В понедельник вечером, 2 ноября, в центре Вены у синагоги произошла стрельба. В результате инцидента получил ранения полицейский. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

По данным издания, случилась перестрелка. Преступнику удалось скрыться. В настоящее время ведутся его поиски.

На месте работает группа правоохранителей. Израильская религиозная община в Австрии призывает еврейских граждан оставаться дома.

Так же сообщается, что нападавший в центре Вены подорвал себя и у него могут быть сообщники, которые, предположительно, в бегах.

Местная еврейская организация призвала членов своей диаспоры не покидать дома.

Ранее в столице Афганистана произошел крупный теракт.