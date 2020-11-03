Саакашвили рассказал, почему не вернется в Грузию [ Редактировать ]
Во вторник, 3 ноября, Михеил Саакашвили заявил, почему не может вернуться в Грузию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я не могу вернуться в Грузию потому, что я нахожусь в муках политического режима, в политическом изгнании, который в эти дни лишил грузинский народ права на свободный выбор. Я считаю, что единство всех оппозиционных партий против этого преступного режима важнее судьбы любого человека, даже если это моя скромная личность.
Я благодарен людям, которые поднимают вопрос о моем возвращении, конечно, для меня это самая тяжелая часть за долгие годы разлуки с родиной, и для меня ступить на родину гораздо важнее любой должности или любой политической роли. Я не претендую на какую-то эксклюзивную роль, я один из равных", - сказал Саакашвили.
В то же время Михеил Саакашвили уверил, что готов вернуться на родину, если в этом будет необходимость.
"Если единство грузинской оппозиции сочтет, что мой приезд будет одним из средств поражения Иванишвили, я заверяю вас, что я найду способ войти в Грузию, и никакие препятствия не помешают этому желанию. Моя безопасность является сотым качеством, когда мы теряем свою родину, но она не должна быть предметом каких-либо разногласий", - добавил политик.
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