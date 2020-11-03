Корчинский слег со "злой и опасной болячкой" [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Украинский националист и радикал Дмитрий Корчинский заразился "опасной болячкой". Об этом он сообщил в своем Facebook.
Кислородная маска на фото и лечение в Александровской больнице Киева дает основания предположить, что Корчинский заболел коронавирусом.
Сейчас значительно легче. Болячка злая и опасная. Здесь, в Александровской больнице наблюдаю работу врачей и медперсонала. Они смышленые и преданные делу.
Напомним, что сын Дмитрия Корчинского принимал участие в нападении на "Интер" в 2016 году.
Ранее сообщалось, что 3 ноября в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки заразились 8899 человек.
В Киеве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 789 человек.
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