Украинский националист и радикал лечится в Александровской больнице Источник: Facebook

Украинский националист и радикал Дмитрий Корчинский заразился "опасной болячкой". Об этом он сообщил в своем Facebook.

Кислородная маска на фото и лечение в Александровской больнице Киева дает основания предположить, что Корчинский заболел коронавирусом.

Сейчас значительно легче. Болячка злая и опасная. Здесь, в Александровской больнице наблюдаю работу врачей и медперсонала. Они смышленые и преданные делу.

Напомним, что сын Дмитрия Корчинского принимал участие в нападении на "Интер" в 2016 году.

Ранее сообщалось, что 3 ноября в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки заразились 8899 человек.

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 789 человек.