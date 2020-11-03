В Киеве хакеры "взломали" нотариуса и завладели зданием в центре [ Редактировать ]
В Киеве группа мошенников с помощью компьютерного вируса завладела нежилым зданием в центре города площадью 250 м кв. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
По данным киберполиции, мошенники отправили государственному нотариусу электронное письмо с вирусом. После его открытия они получили удаленный доступ к компьютеру нотариуса и изменили данные в Госреестре прав собственности на недвижимое имущество.
Мошенники отписали здание "заказчику", которого уже установили правоохранители. В его доме с привлечением боевого спецподразделения провели обыски. В доме изъяли компьютеры, на которых сохранились данные о вмешательстве в работу реестра.
Полиция расследует дело по статье о мошенничестве (часть 3 статьи 190 УК). Причастным грозит до 8 лет тюрьмы.
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