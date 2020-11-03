П'ятеро загиблих і близько 20 тяжко поранені. Це результат терактів у Відні. Українців серед постраждалих і жертв немає. Стрілянину в центрі міста влаштував австрієць - албанського походження, з терористичного угруповання ІДІЛ.

Наразі поліція розшукує його ймовірних спільників. Про бійню у Відні, і про те, що у місті відбувається зараз - Тетяна Логунова розкаже.

"Залишайтеся вдома, на вулицях убивають людей" - це моторошне попередження напередодні ввечері за лічені секунди поширили в соцмережах тисячі жителів Відня. А потім з'явилося відео, зняте очевидцями на мобільні телефони. На кадрах озброєний чоловік у білому біжить центром міста і, вигукуючи "Аллаху Акбар", розстрілює перехожих. Це теракт, - ближче до ранку заявив канцлер Австрії Себастіан Курц.

Себастіан Курц, канцлер Австрії:

Ситуація у Відні вкрай напружена. Поліції вдалося ліквідувати одного нападника, але його ймовірні співучасники ще можуть бути на волі. З того, що ми знаємо натепер, у них автоматична зброя і вони добре підготовлені. Жодних сумнівів, це теракт.

Перші постріли жителі Відня почули після 9.00 вечора. Вони пролунали біля синагоги в центрі столиці. Потім один чи кілька нападників відкривали вогонь ще в п'яти точках середмістя.

Мішенями стали перехожі, відвідувачі ресторанів і барів. Цього вечора на вулицях Відня було людно. Містяни вийшли прогулятися в останній день перед запровадженням жорсткого локдауну.

Джіммі, офіціант:

Я був у барі, коли до закладу забігли люди й сказали: "не виходьте, там стріляють". Спочатку я подумав, що на вулиці знімають американський бойовик або хтось випив зайвого. Але коли я визирнув, почув стрілянину. За секунду було 15 чи 20 пострілів. Деякі відвідувачі хотіли поглянути, що там відбувається. Але я відмовив їх, і ми зачинилися в кафе.

В одному з кафе у зоні теракту перебували і четверо українських студентів, які навчаються у Відні. Про це на своїй сторінці в соцмережах написав посол України в Австрії. Вони не постраждали.

Олександр Щерба, посол України в Австрії:

Вони сказали, що просто перед їхнім кафе щойно когось або вбили, або дуже поранили. Усі кав'ярні вмить зачинилися, люди забарикадувались, там були й ці студенти. Вони написали, що сидять під столом.

Поліція Австрії вже назвала ім'я головного підозрюваного в організації і скоєнні теракту. Це австрієць балканського походження, 20-річний Куйтим Фейзулла. І це саме той нападник, якого вночі ліквідували силовики. При ньому знайшли автоматичну зброю, мачете і муляж пояса смертника.

Куйтим Фейзулла був відомий правоохоронцям як прихильник терористичного угруповання ІДІЛ. У квітні минулого року його навіть засудили до двох років ув'язнення за участь у діяльності цієї організації. Куйтим планував виїхати до Сирії і приєднатися до бойовиків ІДІЛ. Втім, свій термін чоловік не відсидів, його звільнили умовно-достроково.

Австрійська поліція вже затримала одного ймовірного спільника і шукає інших. По всій країні проходять обшуки. Людей просять за можливості залишатися вдома.

Карл Нехаммер, міністр внутрішніх справ Австрії:

Якщо вам нікуди терміново не треба, будьте вдома. Сьогодні також необов'язково вести дітей до школи. Якщо ви залишите їх удома, міністерство освіти це пробачить.

Себастіан Курц, канцлер Австрії:

Минула ніч увійде в історію, як ніч, коли наші співгромадяни стали жертвами атаки, спрямованої проти всіх нас, проти нашого вільного суспільства. Ми не дозволимо терористам нас залякати. Ми шукатимемо й притягуватимемо до відповідальності винних і тих, хто за ними стоїть і підтримує їх.

Співчуття австрійцям висловили світові лідери. В країні оголосили триденну жалобу.