Космический телескоп Hubble заснял на фото галактику в созвездии Секстанта. Она состоит из множества звезд, которые, скопившись в нижней части, создают светящуюся голубую дымку. Об этом пишет vokrugsveta.ua.

Синий цвет UGCA 193 указывает на то, что звезды, которые мы видим, горячие. Причем температура некоторых из них в шесть раз превышает температуру нашего Солнца. Мы знаем, что холодные звезды кажутся нашим глазам красными, а горячие - синими.

Также они пояснили, что масса, температура звезды и цвет ее поверхности связаны. Поэтому, когда более тяжелые звезды "горят" при более высоких температурах, появляется синее свечение на их поверхности.

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