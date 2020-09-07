Hubble запечатлел уникальный звездный "улей" (фото) [ Редактировать ]
Космический телескоп Hubble сфотографировал звездный "улей" - необычное звездное скопление в Большом Магеллановом Облаке.
Об этом сообщает vokrugsveta.ua.
На фото запечатлено шаровое скопление NGC 1805. Оно состоит из тысяч звезд, расположенных недалеко от края соседней к нам галактики - Большого Магелланова Облака. Звезды настолько плотно расположены друг к другу, что в космических масштабах их можно сравнить с пчелами вокруг улья.
Плотность звезд в центре скопления в 100–1000 раз выше, чем ближайших звезд к нашему Солнцу. Астрономы отметили, что из-за этого в нем маловероятно появление планетных систем.
NGC 1805 уникально также тем, что звезды в нем состоят из двух разных популяций с разницей в возрасте в миллионы лет. Обычно в шаровых скоплениях все звезды образовываются примерно в одно время.
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