Космический телескоп Hubble сфотографировал звездный "улей" - необычное звездное скопление в Большом Магеллановом Облаке.

Об этом сообщает vokrugsveta.ua.

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На фото запечатлено шаровое скопление NGC 1805. Оно состоит из тысяч звезд, расположенных недалеко от края соседней к нам галактики - Большого Магелланова Облака. Звезды настолько плотно расположены друг к другу, что в космических масштабах их можно сравнить с пчелами вокруг улья.

Плотность звезд в центре скопления в 100–1000 раз выше, чем ближайших звезд к нашему Солнцу. Астрономы отметили, что из-за этого в нем маловероятно появление планетных систем.

NGC 1805 уникально также тем, что звезды в нем состоят из двух разных популяций с разницей в возрасте в миллионы лет. Обычно в шаровых скоплениях все звезды образовываются примерно в одно время.

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