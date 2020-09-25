Национальное агенство по аэронавтике США представило проект по озвучиванию центра Млечного Пути, Столпы Творения и Кассиопеи А.

Об этом сообщает MusicTech.

Специалисты NASA воспользовались тем же методом, который астрономы используют, чтобы перевести цифровые данные с телескопов в изображения.

Отмечается, что для сбора данных были использованы космические телескопы Хаббл и Спитцер. Снимок с центром галактики был сделан с использованием рентгеновских лучей, видимого и инфракрасного света.

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