"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Відні [ Редактировать ]
Відповідальність за теракт у Відні взяла на себе "Ісламська держава". Наближене до бойовиків інформагенство "Амак" оприлюднило фото ймовірного нападника.
Два дні тому в середмісті австрійської столиці група озброєних чоловіків скоїла серію нападів - загинули четверо людей. Ще 22 поранені.
Зловмисника силовики застрелили на місці. Також правоохоронці затримали 14 підозрюваних у причетності до теракту.
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