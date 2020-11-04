Чиновник із Закарпаття намагався заробити на "Великому будівництві" [ Редактировать ]
На хабарі в понад пів мільйона гривень спіймали заступника голови Закарпатської облради та працівника Державної архітектурно-будівельної інспекції.
Посадовці вимагали гроші від компанії, яка виграла тендер на зведення культурного центру в одному із селищ у межах проєкту "Велике будівництво".
Обіцяли не створювати штучних перешкод. Здирників затримали в Ужгороді після отримання коштів. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.
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