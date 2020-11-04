Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников, показав новое фото на своей странице в Instagram.

На фото знаменитость позирует в мини-платье, которое выгодно подчеркивает ее стройную фигуру.

"Всем хорошего вечера...А я на шиномонтажку", - подписала снимок ведущая.

Фанатам очень понравилась новая публикация Никитюк. Они "засыпали" девушку приятными комментариями.

"Какая красивая", "Секси Леся", "Очень красивая фигурка", - написали юзеры соцсети.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.