Авиакомпания Emirates Airlines попросила своих пилотов взять годичный неоплачиваемый отпуск в связи с сокращением расходов из-за воздействия пандемии коронавируса, как следствие – сокращение полетов.

"Мы предложили некоторым нашим пилотам неоплачиваемый отпуск на 12 месяцев с возможностью досрочного возвращения в строй в зависимости от того, насколько быстро восстановится спрос на авиаперелеты", - ответили в Emirates на запрос Reuters.

Сейчас авиационная промышленность переживает самый тяжелый кризис после того, как пандемия нанесла ущерб большинству рейсов, вынудив авиакомпании по всему миру увольнять сотрудников.

Большинство сотрудников этой авиакомпании – иностранцы, а это означает, что они не имеют права на получение государственных пособий в Объединенных Арабских Эмиратах, где расположена штаб-квартира и откуда осуществляет свою деятельность авиакомпания.

По словам пресс-секретаря, Emirates Airlines продолжит предоставлять жилье, медицинское страхование и другие пособия тем, кто находится в неоплачиваемом отпуске.

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В этом году Emirates Airlines уже сократили тысячи рабочих мест, в том числе пилотов и бортпроводников, а также урезали зарплаты.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как cамолет поместили в карантин из-за 100 заболевших пассажиров. Также недавно в Катаре произошел скандал – пассажирок принудительно осматривал гинеколог.