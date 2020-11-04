Кто будет заниматься вопросом регионов вместо Трофимова [ Редактировать ]
После увольнения Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента вопросом регионов может заниматься Кирилл Тимошенко. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Тимошенко, по словам собеседника издания, может остаться в нынешнем статусе заместителя руководителя ОП.
Предварительно, Кирилл Тимошенко. Либо в нынешнем статусе, либо - что более аппаратно правильно - в статусе первого зама. Но это решает глава Офиса президента и президент.
Ранее Государственная таможенная служба уволила руководителей пяти региональных таможен, а также Координационно-мониторинговой таможни.
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