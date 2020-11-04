Відновлення "антикорупційної реформи" та посилення покарання для псевдомінерів. У парламенті сьогодні насичений порядок денний - близько 30 законопроєктів. Тож робота кипіла.

Ще гарячіше було в кулуарах - там депутати вирішували долю Конституційного Суду. За роботою обранців стежила Ксенія Барвіненко.

День у депутатів скорочений, а планів - і не порахувати. Встигли посилити відповідальність за псевдомінування. Пропонують, щоб телефонних мінерів саджали за ґрати від 4 до 8 років. Також суворіше каратимуть за напади на журналістів і незаконне видобування корисних копалин. А в кулуарах тим часом продовжують обговорювати рішення Конституційного суду. Там учора прийняли заяву від депутатів із вимогами про відставку суддів, але поки що не розглянули. Проте в народних обранців ще один козир у рукаві. Уже завтра можуть розглянути низку законопроєктів, які нівелюють рішення КС. Найбільше шансів у так званого "законопроєкту Разумкова", який відновить дію антикорупційних законів.

Галина Янченко, народний депутат, "Слуга народу":

Там є дві ключових норми. Перша - відновити законодавство. Другий - дати Кабміну два місяці, щоб гармонізувати всі ці норми у відповідності з Конституцією і з іншим законодавством. Це найшвидший, найкоротший і найбільш ефективний спосіб, щоб врегулювати питання і закрити все те, що відбувається навколо конституційної кризи.

В опозиції ж бачать інший шлях вирішення кризи, бо те, що пропонують у Зе-команді теж не відповідає Конституції.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Предлагается термин "возобновить дейтсиве отдельных статей закона" и дальше по тексту. Нет такого понятия в конституции "возобновление действия закона". Необходимо разработать законодательство, которое восполнит пробелы, признанные Конституциолнным судом как неконституционные. Эти пробелы должны отвечать конституции.

Утім більшість фракцій готові підтримати законопроєкт Разумкова.

Олег Синютка, народний депутат, "Європейська Солідарність":

В сесійній залі ми маємо розглянути антикорупційне законодавство, яке поверне відповідальність тих людей, які вчинили правопорушення. Принципово цей законопроект має стати основою для прийняття рішення.

Та чи встигнуть депутати за один день розглянути всі антикорупційні ініціативи? Бо ж на завтра також запланували проєкт бюджету на наступний рік. Уже зараз зрозуміло, що цей процес легким не буде, адже ще на старті одразу три фракції відмовляються голосувати за нього.

Володимир Цабаль, народний депутат, "Голос":

Ми у фракції "Голос" вважаємо що цей бюджет роздутий, коли у нас дефіцит 270 мільярдів, де ми ці гроші візьмем - позичимо.

Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина":

Бюджет побудований лише на запозиченнях, а не на перекритті контрабандних потоків, не на детінізації економіки, знов немає нормального зростання соціальних стандартів, є зростання ціни на газ, є заморожування зарплат і пенсій.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Це повинен бути бюджет підтримки людей боротьби з коронавірусом, зменшення виплат силовим структурам, ми проти того, щоб служба безпеки України отримала плюсом 3 млрд гривень в порівнянні з минулим роком, і в той же час народження дитини вже п'ять років за першу дитину 40 тисяч, за другу 40 тисяч гривень і за третю 40 тисяч гривень, а тепер уявіть собі наскільки зросли ціни.

Чи зберуть "Слуги народу" голоси в своїх лавах, або ж шукатимуть підтримки серед інших фракцій та груп - побачимо вже завтра.