Зеленский ликвидировал должность первого замлавы Офиса президента [ Редактировать ]
В среду, 4 ноября резидент Украины Владимир Зеленский ликвидировал должность первого заместителя главы Офиса президента, создав при этом две службы при своем Офисе. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.
Кабинет руководителя ОП был дополнен Службой государственного протокола и церемониала и Службой мониторинга и управления рисками.
Также Зеленский подписал указ, ликвидирующий Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации.
Ранее Зеленский отреагировал на освобождение украинского военного.
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