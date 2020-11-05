Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун приказала ввести в Портленд Национальную гвардию для пресечения уличных беспорядков. Об этом сообщает Twitter офис шерифа округа Малтнома.

В сообщении говорится о массовых беспорядках, происходящих в центре Портленда.

Национальная гвардия окажет помощь местным полицейским в поддержании общественного порядка и предотвращении насилия.

Беспорядки в Портленде начались после голосования на выборах президента США. На видео, опубликованном в сети видно, что люди сжигают американские флаги и плюют в полицейских.

Напомним, что на голосовании 3 ноября в нескольких штатах США, в том числе Орегене, разрешили наркотики.

Ранее сообщалось, что Трамп наорал на владельца Fox News Руперта Мердока.