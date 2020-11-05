В Портленде Национальная гвардия подавляет беспорядки (видео) [ Редактировать ]
Источник: Caitlin Ochs
Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун приказала ввести в Портленд Национальную гвардию для пресечения уличных беспорядков. Об этом сообщает Twitter офис шерифа округа Малтнома.
В сообщении говорится о массовых беспорядках, происходящих в центре Портленда.
Национальная гвардия окажет помощь местным полицейским в поддержании общественного порядка и предотвращении насилия.
Беспорядки в Портленде начались после голосования на выборах президента США. На видео, опубликованном в сети видно, что люди сжигают американские флаги и плюют в полицейских.
Напомним, что на голосовании 3 ноября в нескольких штатах США, в том числе Орегене, разрешили наркотики.
Ранее сообщалось, что Трамп наорал на владельца Fox News Руперта Мердока.
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