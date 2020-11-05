Президент США от республиканцев Дональд Трамп позвонил медиамагнату Руперту Мердоку и накричал на него. Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на свои источник.

Поводом стало решение канала Fox News объявить лидерство демократа Джо Байдена на голосовании в Аризоне. В этом штате с 11 голосами выборщиков подсчитано 86% бюллетеней. СNN и NBC News воздержались от прогноза.

Телеканал Fox News традиционно поддерживает Трампа. При этом редакция Fox News первой сообщила о преимуществе Байдена в Аризоне. Трамп потребовал от Мердока, чтобы канал выпустил опровержение, но тот отказался.

The New York Times пишет, что в течение ночи после голосования Мердоку звонил Джаред Кушнер - советник Трампа и муж его дочери Иванки.

Ранее Джо Байден стал победителем выборов в Мичигане и Висконсине - так называемых "колеблющихся" штатах, где получил 26 голосов выборщиков.

По состоянию на 7:30 утра 5 ноября, по оценке NBC News и CNN, у Байдена 253 голоса выборщиков, у Трампа - 213 или 214. По данным Fox News, у Байдена - 264 голоса. Для победы нужно получить 270 голосов.

Дональд Трамп сообщил в Twitter, что считает себя победителем выборов в Мичигане и еще трех "колеблющихся" штатах - Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии (16 голосов). В этих трех штатах подсчитаны не все голоса. Также Дональд Трамп потребовал пересчета голосов в Висконсине.

Ранее сообщалось, что штаб Джо Байдена запустил сайт о передаче власти.