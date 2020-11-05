Трамп наорал на владельца Fox News Руперта Мердока - СМИ [ Редактировать ]
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Президент США от республиканцев Дональд Трамп позвонил медиамагнату Руперту Мердоку и накричал на него. Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на свои источник.
Поводом стало решение канала Fox News объявить лидерство демократа Джо Байдена на голосовании в Аризоне. В этом штате с 11 голосами выборщиков подсчитано 86% бюллетеней. СNN и NBC News воздержались от прогноза.
Телеканал Fox News традиционно поддерживает Трампа. При этом редакция Fox News первой сообщила о преимуществе Байдена в Аризоне. Трамп потребовал от Мердока, чтобы канал выпустил опровержение, но тот отказался.
The New York Times пишет, что в течение ночи после голосования Мердоку звонил Джаред Кушнер - советник Трампа и муж его дочери Иванки.
Ранее Джо Байден стал победителем выборов в Мичигане и Висконсине - так называемых "колеблющихся" штатах, где получил 26 голосов выборщиков.
По состоянию на 7:30 утра 5 ноября, по оценке NBC News и CNN, у Байдена 253 голоса выборщиков, у Трампа - 213 или 214. По данным Fox News, у Байдена - 264 голоса. Для победы нужно получить 270 голосов.
Дональд Трамп сообщил в Twitter, что считает себя победителем выборов в Мичигане и еще трех "колеблющихся" штатах - Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии (16 голосов). В этих трех штатах подсчитаны не все голоса. Также Дональд Трамп потребовал пересчета голосов в Висконсине.
Ранее сообщалось, что штаб Джо Байдена запустил сайт о передаче власти.
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