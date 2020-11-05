В городе Белая Церковь случился взрыв в магазине стройматериалов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В результате инцидента два человека попали в реанимацию. Предварительной причиной взрыва стало сгущение паров лакокрасочных изделий, которые находились на складе магазине.

В результате взрыва пострадали двое работников. Они доставлены в реанимационное отделение больницы, где медики диагностировали пострадавшим термические ожоги.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят экспертизы для установления точной причины происшествия.

Ранее мы писали, что под Харьковом жуткий взрыв разнес газовую подстанцию. В результате трагедии погибли два человека.