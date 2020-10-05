Во Львове прогремел взрыв [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В понедельник, 5 октября, во Львове, в одной из многоэтажек на улице Кульчицкой прогремел взрыв. Причина - утечка газа. Есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Взрыв произошел в квартире, расположенной на втором этаже. Пострадал 23-летний парень.
В доме повреждены окна, входные двери и балкон.
По факту взрыва открыли уголовное производство по части 1 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве на предприятии прогремел взрыв. Читайте также, международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу.
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