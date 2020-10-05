В понедельник, 5 октября, во Львове, в одной из многоэтажек на улице Кульчицкой прогремел взрыв. Причина - утечка газа. Есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Взрыв произошел в квартире, расположенной на втором этаже. Пострадал 23-летний парень.

В доме повреждены окна, входные двери и балкон.

По факту взрыва открыли уголовное производство по части 1 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве на предприятии прогремел взрыв. Читайте также, международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу.