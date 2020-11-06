Для выхода на работу после коронавируса не нужен отрицательный тест - Минздрав [ Редактировать ]
Замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко заявил, что требования работодателей предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста для выхода из больничного противоречит законодательству. Об этом он сказал в ходе брифинга в Киеве.
Большое количество руководителей учреждений почему-то не допускает людей на работу после того, как врач закрыл им больничный, они требуют отрицательного теста ПЦР. Хочу сказать - это противоречит действующему законодательству.
По словам Ляшко, есть три причины, чтобы закрыть больничный человеку, который выздоровел от COVID-19:
- проходит 10 дней от первого дня появления симптомов, при этом три дня симптомы отсутствуют;
- 10 дней от получения положительного результата ПЦР-теста, при этом три дня симптомы отсутствуют;
- получения отрицательного результата теста ПЦР.
Также он добавил:
Эти все факторы являются равноценными и семейный врач определяет, как закрыть больничный. При закрытии больничного не должно быть ни одного буллинга и мы можем спокойно принимать людей, которые переболели и пускать их в коллектив. Есть рекомендации ВОЗ, есть стандарт Минздрава, которые гласят, что если один из трех критериев соблюден – то человек не может инфицировать другого человека.
Ранее сообщалось, что Украина начала применять тесты на COVID-19 отечественного производства.
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