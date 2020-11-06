В Украине новые зоны карантина: список и карта [ Редактировать ]
С понедельника, 9 ноября, в Украине вступят в силу новые зоны карантина. В "красную зону", где наибольший риск распространения коронавируса, включены 12 областных центров. Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.
В "красную зону" карантина попали: Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ривне, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов. Киев остался в оранжевой зоне. Никакие населенные пункты не попали в зеленую или желтую зону.
Полный список красной зоны:
- Козятин и Тивривский район Винницкой области;
- Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, а также Иваничевский, Киверцовский, Любешевский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;
- Царичанский район Днепропетровской области;
- Угледар, Краматорск, Новгородовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;
- Житомир, Бердичев, Коростень, Малин, а также Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростеньский, Коростишевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овруцкий, Олевский, Попильнянский, Пулинский Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудиновский районы Житомирской области;
- Ужгород, Берегово и Чоп, а также Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- Запорожье, Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;
- Ивано-Франковск, Бурштин, Калуш и Коломыя, а также Галицкий, Городенковский, Косовский, Тисменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, а также Барышевский, Кагарлицкий, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;
- Марковский район Луганской области;
- Николаевский, Перемышлянский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
- Николаев в Николаевской области;
- Измаил и Черноморск, а также Арцызский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский раойны Одесской области;
- Полтава, Гадяч, Горишние Плавни, Кременчуг, Лубни и Миргород, а также Великобагачанский, Гадяцкий, Глобинский, Гребенковский, Диканьский, Зиньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машивский, Миргородский, Новосанжарский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чернухинский, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;
- Ривне и Острог, а также Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский, Ривненский и Сарненский районы Ривненской облсти;
- Бережаны, Кременец и Чортков, а также Гусятинский, Залещицкий, Монастырский, Подволочисский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;
- Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, а также Барвинковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломацкий, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
- Великоалександровский район Херсонской области;
- Хмельницкий, Камянец-Подольский, Нетишин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка, а также Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городоцкий, Дунаевецкий, Камянец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Хмельницкий и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
- Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, а также Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;
- Черновцы и Новоднестровск, Важницкий, Глыбокский, Заставневский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
- Чернигов и Нежин, Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.
Все остальные города и районы относятся к "оранжевой зоне".
Зоны установлены на 14 дней.
Напомним, что статистика по заболеваемости коронавирусом порадовала неожиданным рекордом.
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