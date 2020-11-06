Microsoft намерена уничтожить все следы "старой Windows" в своей последней операционной системе Windows 10. Свежее обновление лишает пользователей доступа к классической панели управления, которая появилась еще со времен Windows 95.

Те, кто установил ​​последнюю версию Windows 20H1 больше не могут получить доступ к классическому системному меню панели управления.

Как сообщает TechRadar при попытке перейти на системную страницу панели управления, будут автоматически перенаправлены в эквивалентный интерфейс настроек Windows 10.

Это меню исчезло после обновления Windows 10

Хотя с функциональной точки зрения, между этими двумя пользовательскими интерфейсами для обычных пользователей не так много различий – новое меню выполняет все возложенные на него задачи: просмотр информации об аппаратном оборудовании, вызов диспетчера устройств, настройка удаленного доступа и управление памятью.

Однако пользователем, которые всегда предпочитали более простой и практичный пользовательский интерфейс Windows XP или 7 (и даже Vista), может быть непривычно видеть, что привычное меню сменилось на более плоский интерфейс.

К сожалению, даже сторонние приложения, которые обычно предоставляли пользователям прямой доступ к странице "Система" в Панели управления, больше не могут вызвать это меню – Microsoft "блокирует" такие обходные пути там, где это возможно.

Это не значит, что другие методы не появятся, но пока ситуация выглядит печальной. Но это только начало –Microsoft продолжит делать дополнительные части панели управления недоступными для обычных пользователей.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Windows 10 получит масштабное обновление с новым "Пуском". Также мы рассказывали, как перейти на Windows 10 бесплатно после "смерти" Windows 7.