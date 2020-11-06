Сотрудники военной разведки Службы безопасности Украины предупредили коррупционное назначение на должность в Министерстве обороны. Об этом сообщает пресс-служа СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жительница Киева "подбирала" кандидатов на работу в Главном управлении имущества и ресурсов Минобороны Украины.

Фото: СБУ

За 60 тысяч долларов США она предложила возглавить центральный орган управления ведомства бывшему директору одного из государственных предприятий. "Решить вопрос" женщина обещала через сообщников в Минобороны и Минюсте.

Отмечается, что злоумышленницу задержали во время получения аванса в 5 тысяч долларов. Проводятся следственные действия.

Фото: СБУ

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