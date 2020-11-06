СБУ арестовала продавца должности в Минобороны [ Редактировать ]
Сотрудники военной разведки Службы безопасности Украины предупредили коррупционное назначение на должность в Министерстве обороны. Об этом сообщает пресс-служа СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что жительница Киева "подбирала" кандидатов на работу в Главном управлении имущества и ресурсов Минобороны Украины.
Фото: СБУ
За 60 тысяч долларов США она предложила возглавить центральный орган управления ведомства бывшему директору одного из государственных предприятий. "Решить вопрос" женщина обещала через сообщников в Минобороны и Минюсте.
Отмечается, что злоумышленницу задержали во время получения аванса в 5 тысяч долларов. Проводятся следственные действия.
Фото: СБУ
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