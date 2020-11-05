Доллар резко "рухнул": курс валют на 6 ноября [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 6 ноября 2020 года резко опустил официальный курс доллара на 14 копеек по сравнению с предыдуРанее мы писали, что Нацбанк увеличил скупку валюты. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4054,90 млн и продал на $3291,80 млн.щим днем - до 28,36 гривен. Доллар дешевеет второй день подряд после того, как достиг максимальных за два года отметок.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 6 ноября установлен на уровне 28,3643 гривен за 1 доллар (- 0,1431 грн). При этом курс на 5 ноября составлял 28,5074 гривен за 1 доллар.
Ранее мы писали, что Нацбанк увеличил скупку валюты. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4054,90 млн и продал на $3291,80 млн.
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