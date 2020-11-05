Национальный банк Украины (НБУ) на 6 ноября 2020 года резко опустил официальный курс доллара на 14 копеек по сравнению с предыдуРанее мы писали, что Нацбанк увеличил скупку валюты. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4054,90 млн и продал на $3291,80 млн.щим днем - до 28,36 гривен. Доллар дешевеет второй день подряд после того, как достиг максимальных за два года отметок.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 ноября установлен на уровне 28,3643 гривен за 1 доллар (- 0,1431 грн). При этом курс на 5 ноября составлял 28,5074 гривен за 1 доллар.

Ранее мы писали, что Нацбанк увеличил скупку валюты. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4054,90 млн и продал на $3291,80 млн.