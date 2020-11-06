Коронавирус "закрыл" показы диснеевских новинок [ Редактировать ]
Фото: Delo.ua
Студия Disney отменила премьерные показы фильмов "Главный герой" и "Смерть на Ниле" в связи с карантином из-за коронавируса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Среди крупных студийных голливудских проектов в США остались кинокомикс Чудо-женщина: 1984 и Семейка Крудс 2: Новоселье, заявленные на 24 и 25 декабря.
Отмечается, что новые даты лент перенесли на 2021 год.
Читайте также, новая Золушка от Disney шокировала лишним весом. Культовую героиню сказки ждет серьезное перевоплощение.
по теме
Prev Next
02 ноября 2020 08:57 Коронавирус в ВОЗ: руководство ушло на самоизоляцию
Главный директор Организации работает из дома
24 октября 2020 19:05 В Украине открылись "карантинные" кинотеатры
Работу восстановили с некоторыми ограничениями
22 октября 2020 20:36 Евросоюз обновил список "зеленых" стран
В перечень запрещенных стран вошли 3 новых государства
06 ноября 2020 17:13 Карантин в школах: ВОЗ сделала заявление
Была проверена передача инфекции в учебных заведениях