Студия Disney отменила премьерные показы фильмов "Главный герой" и "Смерть на Ниле" в связи с карантином из-за коронавируса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Среди крупных студийных голливудских проектов в США остались кинокомикс Чудо-женщина: 1984 и Семейка Крудс 2: Новоселье, заявленные на 24 и 25 декабря.

Отмечается, что новые даты лент перенесли на 2021 год.

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