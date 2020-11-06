Дії президента можна пояснити тільки переляком. Про це у п'ятницю ввечері, 6 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" сказав суддя КС Ігор Сліденко.

Відповідаючи на питання, чи налякався президент наслідків місцевих виборів, суддя КС відповів: "Президент втрачає владу, вона просто протікає через його пальці. Карта після місцевих виборів чітко показала те, що вона показувала в 2004 і в 2010 роках, - зараз Україна знову ж таки цивілізаційний вибір зробила, такий, як відбувся після місцевих виборів. Змінити цей статус кво поки неможливо. Партію, яку підтримують на Сході та Півдні Україні. Є декілька партій, які підтримують в Центрі України".

Також суддя КС сказав, що є лише декілька партій, які підтримують в центрі України та на Заході.

"Серед цих партій "слуг народу" немає і наскільки мені відомо, вони не отримали підтримки. Тому очевидно, що президент, в тому числі завдяки штучно створеній кризі, намагається вирішити прагматичні питання".

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