Фотограф Эндрю Маккарти из Калифорнии, США, запечатлел МКС на фоне Солнца и Луны. Для того, чтобы поймать нужный момент, автор кадров готовился несколько дней, сообщает cikavosti.com.

Отмечается, что кадры, безусловно, не могут передать реальных размеров МКС и космических объектов, но взглянув на них, буквально на секунду можно почувствовать мурашки от осознания того, как же далеко смог забраться человек.

Снимки были сделаны на заднем дворе Маккарти, но фотограф признался, что это было ужасно сложно, ведь МКС выравнивается с Солнцем всего на секунду.

По словам автора фото, этот кадр стал для него одним из самых сложных за всю его карьеру.

"Этот снимок - результат планирования, выбора времени и оборудования. Я использовал два телескопа с камерами, один с белым светофильтром для детализации МКС и солнечный телескоп для детализации поверхности звезды", - отметил он.

А всего через несколько дней Маккарти удалось снова отобразить МКС, на этот раз на фоне крошечного полумесяца в ночном небе.

"Я провел несколько часов в поисках нужного места, надеясь запечатлеть то, чего никогда раньше не видел: МКС, которая проходит через тонкий, как бритва, полумесяц", - сказал Эндрю Маккарти.

Ранее мы писали о том, что на Марсе запечатлели тройной кратер.

Детальнее читайте в нашем Telegram-каналі.