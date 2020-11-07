7 ноября Одесский городской голова Геннадий Труханов и небезразличные одесситы принесли цветы к звезде Михаила Жванецкого на Аллее Звезд. Об этом сообщает odessitua.com.

Кроме того, Геннадий Труханов выступил инициатором установки в Одессе памятника легендарному писателю и сатирику. Конкурс на проект памятника объявят в ближайшее время. Памятник появится на одноименном бульваре Жванецкого.

"Это будет абсолютно правильно. По-одесски. Дань глубокого уважения самому великому одесситу. Мы объявим конкурс. Фактически я это уже сделал. Я попрошу нашего председателя комиссии по дизайну Михаила Реву объявить это в творческих коллективах и установить определенные сроки, а потом мы дальше определим победителя", - сказал Геннадий Труханов.

Напомним, известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет. В память о нем в Одессе объявлен день траура.

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