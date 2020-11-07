Президент Украины Владимир Зеленский, вечером 7 ноября, прокомментировал нападение на прохожих в Кривом Роге, Зеленский назвал инцидент - прямым и абсолютным терроризмом, а также варварским способом запугать людей, он отметил, что надеется на быстрое расследование. Об этом президент написал в своем Facebook.

Крайне ужасные новости из моего родного Кривого Рога. Невыразимая боль, грусть, отчаяние, страдания. Двое убитых, есть раненые, среди них - ребенок. Это же хроника одного мирного дня в одном мирном городе. Мир точно сходит с ума!

По словам президента, преступление, которое произошло - это терроризм и варварский способ запугать людей, независимо от того, как он будет расценен Уголовным кодексом.

Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге являются проявлением абсолютного терроризма - по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома. Даже если по Уголовному кодексу это конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценено иначе. Но именно так - это терроризм, варварский способ запугать людей

Зеленский также подчеркнул, что силовики должны сделать все для того, чтобы улицы украинских городов стали более безопасными.

Совершенно понятно, что силовики должны сделать все для того, чтобы улицы наших городов стали более безопасными. Превенция преступлений - вот это считаю главной задачей для правоохранителей. Мы, общество, должны четко понимать, кто и где может представлять угрозу. По крайней мере часть из таких негодяев, которые неожиданно идут с оружием на людей на улицах наших городов, точно то демонстрировали в предыдущей жизни, которые могут сделать подобное. Мы должны об этом знать. Надо на такое реагировать жестко и сразу, как появляется хотя бы малейшее подозрение, что возможно нападение. Надеюсь на скорое расследование и справедливый приговор этом подонку... И искренне благодарен патрульным, которые быстро, профессионально, оперативно его задержали.

Также президент выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоравления потерпевшим, которые сейчас находятся в больнице.

Мои искренние соболезнования семьям погибших земляков, и обязательно желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим!

Напомним, в Кривом Роге неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом, в результате погибли сразу 2 чловека, еще 8 находятся в больнице.

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