"Силовики устроили сафари": в Минске задержаны около 300 человек (фото, видео) [ Редактировать ]
В Минске, 1 ноября, на акция Дзяды(Предки), которая приуроченная к дню поминовения, который в Беларуси отмечается 2 ноября, были задержаны около 300 человек. Об этом сообщает "Весна".
По данным СМИ, по состоянию на 22:30 число задержанных на протестах в Беларуси составляет минимум 274. Среди задержанных есть несовершеннолетние и журналисты.
Часть задержанных удерживают в милицейских участках, часть уже отправили в изоляторы. Еще часть отпустили, местонахождение остальных задержанных до сих пор не установили.
Стоит отметить, что во время проведения акции в Минске операторы мобильной связи ограничили доступ в интернет по требованию госорганов, сообщили в компаниях МТС и А1.
Как сообищи в TUT.BY, силовики применили против протестующих спецсредства. Известно минимум об одном пострадавшем от резиновых пуль.
В МВД сообщили, что применили нелетальное оружие для предупредительных выстрелов в воздух, по госТВ заявили, что одно взрывное устройство бросили в силовиков.
Если раньше людей задерживали, как правило, до начала самого шествия и когда оно уже подходило к концу, то сегодня силовики атаковали протестующих по всему пути следования колонны - у станции метро "Московская", на улицах Калиновского, Гамарника, Мирошниченко, Логойском тракте.
Очевидцы сообщали о применении светошумовых гранат, звучали выстрелы.
Так в Беларуси завершился очередной протестный день - 85-й после выборов президента.
Как ранее сообщалось, в Минск заехали броневики с пулеметами перед акцией протеста 1 ноября.
Читайте также, во время Партизанского марша в Беларуси задержаны более 100 человек.
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