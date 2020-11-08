Германия изменила правила посещения для иностранцев [ Редактировать ]
На территории Германии обновились правила въезда для туристов из-за рубежа. Об этом сообщает Die Zeit.
На самоизоляции необходимо будет провести 10 дней, а не 14, как было ранее. Также надо будет вносить в электронный реестр личные данные.
Отмечается, что изоляцию не надо будет проходить жителям приграничных регионов, которые ездят в другую страну за покупками, а также водителей грузовых автомобилей, машинистов и пилотов, дипломатов, представителей власти, которые возвращаются из зарубежных поездок.
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