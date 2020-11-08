У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів

У Білорусі пройшли традиційні недільні марші. Більше півтисячі демонстрантів уже заарештували силовики. Затримання здебільшого проходять у Мінську на "Марші народовладдя".

У місті з 11 ранку закрили п'ять станцій метро, ​​ще на одній потяги не зупинялися. Оператори мобільного зв'язку "обмежили"доступ до Мережі. Так, вийти в інтернет на вулиці неможливо.

Ще до початку недільної акції протесту в Мінськ стягнули військову та спецтехніку. Оточили центральні площі міста. Нагадаю, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів.