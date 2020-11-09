Консультативный переходный совет, состоящий из представителей трех последних администраций Белого дома, призвал президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.

Официально процесс начнется после того, как о победе Байдена объявит Администрация служб общего назначения (GSA), сообщает Associated Press.

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"Это была тяжелая кампания, но история полна примеров президентов, которые после таких кампаний великодушно оказывали помощь своим преемникам", - говорится в заявлении переходного совета.

Соответствующее заявление было подписано главой администрации Белого дома республиканца Джорджа Буша-младшего Джошем Болтеном, министром здравоохранения и социальных служб той же администрации Майклом Левиттом, главой администрации Белого дома времен демократа Билла Клинтона Маком Макларти и министром торговли при президенте-демократе Бараке Обаме Пенни Прицкером.

Ранее сообщалось, что Джо Байден официально стал президентом США.

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