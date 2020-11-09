В Украину идут заморозки [ Редактировать ]
Первые заморозки "ударят" совсем скоро / Фото: Pexels
Совсем скоро в Украине похолодает. В стране ударят первые заморозки. Такой прогноз дает "Укргидрометцентр".
Тем не менее осадков не прогнозируется. При этом в начале недели еще будет тепло.
- В понедельник, 9 ноября, на западе Украины будет от +7 до +12 градусов, а ночью от +1 до +4. Немного теплее на юге - до +14 днем и +3..+8 ночью. В остальных регионах прохладнее - 8-10 градусов тепла днем, а ночью – +3-6.
- Во вторник, 10 ноября, температура начнет снижаться по всей стране, в северных областях ночью до -1. Днем по Украине от +4 до +11.
- В среду, 11 ноября, сохранится такая же погода, но заморозки ожидаются также на востоке.
- В четверг, 12 ноября, температура еще упадет. В западных областях днем до +4-7 градусов, а ночью - до 0-4. На территории северных, центральных и восточных областей днем 2-5 градусов тепла, а ночью от -3 до +2. На юге днем ожидается +4-9 градусов, ночью - 0-4.
- В пятницу, 13 ноября, ночные заморозки придут и в западные регионы, а днем будет 3-6 градусов тепла. На севере и востоке днем ожидается +2-4 градуса тепла, а ночью -3-0. На юге днем будет +4-9 градусов, а ночью - 0-4.
Ранее мы писали о том, что непогода на Николаевщине разрушила десятки крыш.
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