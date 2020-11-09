Азербайджан запевнив в успішному наступі у Нагірному Карабаху [ Редактировать ]
Баку повідомляє про захоплення нових рубежів у Нагірному Карабаху. Мовляв, під тиском армії Азербайджану вірменські війська відступили на ходжа-вендському напрямку. І зазнали великих втрат у живій силі та техніці.
Бойові дії точаться й на інших ділянках. Напередодні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що армія країни взяла під контроль Шушу - друге за величиною місто регіону.
Утім, Міноборони Вірменії спростовує цю інформацію. Там переконують, нібито бої за населений пункт ще тривають.
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