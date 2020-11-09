Баку повідомляє про захоплення нових рубежів у Нагірному Карабаху. Мовляв, під тиском армії Азербайджану вірменські війська відступили на ходжа-вендському напрямку. І зазнали великих втрат у живій силі та техніці.

Бойові дії точаться й на інших ділянках. Напередодні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що армія країни взяла під контроль Шушу - друге за величиною місто регіону.

Утім, Міноборони Вірменії спростовує цю інформацію. Там переконують, нібито бої за населений пункт ще тривають.