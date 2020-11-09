Микола Скорик закликав владу реанімувати вітчизняну медицину Одеси [ Редактировать ]
Реанімувати головного пацієнта країни - вітчизняну медицину. Про це говорив сьогодні нардеп Микола Скорик в Одесі, на зустрічі з лікарями. Зараз - вся увага зосереджена на ковідних лікарнях, тож хворі на інші недуги не отримують необхідної допомоги. Скорик вважає: міська влада зобов'язана підтримати мережу медичних закладів Одеси. І має для цього всі можливості.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Сделать так, чтобы члены нашей громады имели право на справедливое медицинское обслуживание для того, чтобы они имели возможность купить лекарства за нормальные деньги. Для того, чтобы врачи действительно получали достойную заработную плату. Я считаю, что в этом должно участвовать и государство. Но я считаю, что в этом вопросе должна участвовать активно и местная власть, не прикрываясь проблемами наверху, а решая их на месте.
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