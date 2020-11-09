Реанімувати головного пацієнта країни - вітчизняну медицину. Про це говорив сьогодні нардеп Микола Скорик в Одесі, на зустрічі з лікарями. Зараз - вся увага зосереджена на ковідних лікарнях, тож хворі на інші недуги не отримують необхідної допомоги. Скорик вважає: міська влада зобов'язана підтримати мережу медичних закладів Одеси. І має для цього всі можливості.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":