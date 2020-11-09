Есть такие люди, которые тщательно обдумывают каждый поступок и делают только то, что принесет им выгоду.

Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый прагматичный.

Итак, на первом месте оказались Девы. При этом очень мудрые и умные. Верные, если встретят любовь своей жизни. Представители этого знака зодиака очень бережливые.

Скрупулезная и педантичная Дева обожает трудиться и делает это лучше всех, не выносит беспорядка и транжирства.

Ранее мы писали, какой знак зодиака самый педантичный.