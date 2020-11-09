Какой знак зодиака самый прагматичный [ Редактировать ]
Фото: какой знак зодиака самый прагматичный
Есть такие люди, которые тщательно обдумывают каждый поступок и делают только то, что принесет им выгоду.
Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый прагматичный.
Итак, на первом месте оказались Девы. При этом очень мудрые и умные. Верные, если встретят любовь своей жизни. Представители этого знака зодиака очень бережливые.
Скрупулезная и педантичная Дева обожает трудиться и делает это лучше всех, не выносит беспорядка и транжирства.
Ранее мы писали, какой знак зодиака самый педантичный.
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